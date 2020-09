Djidji, trattativa in stand-by con lo Spezia: Crotone alla finestra - Toro.it

Calciomercato Torino / Koffi Djidji si era sensibilmente avvicinato allo Spezia, ma la trattativa si è inceppata: il difensore resta in uscita

Sembrava un’operazione in dirittura, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Koffi Djidji, ad oggi, non è ancora un calciatore dello Spezia, nonostante nei giorni scorsi si fosse raggiunto un accordo di massima tra le parti. Il centrale del Torino è corteggiato dagli Aquilotti, neopromossi in Serie A, ma per il momento la trattativa è entrata in stallo. E’ ancora presto per dichiararne il fallimento, ma gli intoppi ci sono e per ora è difficile aggirarli.

Crotone all’erta: ma i pitagorici per ora non affondano

Per tutto questo resta all’erta il Crotone, l’altro club fresco di promozione (ed esordio con pesante sconfitta, contro il Genoa) che si era mosso per Djidji a metà settembre, allacciando i contatti con il Toro. Per ora i Pitagorici non hanno fatto alcuna mossa per inserirsi e soffiare il calciatore allo Spezia, ma sono vigili e attendono sviluppi.

Il 30, che non è stato convocato da Giampaolo per la trasferta di Firenze, è in uscita. Ma i granata, sin qui, non sono riusciti a trovare la quadra per la sua cessione.