Torino, Falque vicino al Benevento: si può chiudere - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Benevento avanza per Iago Falque: calciatore sempre più convinto ad accettare, si lavora al prestito. C’è ottimismo

Iago Falque si avvicina a diventare un nuovo calciatore del Benevento. Nuovi contatti, nelle ultime ore, hanno avvicinato la trattativa ad una lieta conclusione, che ancora non c’è ma ora si può intravedere in lontananza. Restano da sistemare alcuni dettagli sulla formula del trasferimento – che sarà in prestito, da stabilire se con o senza opzione di riscatto -, ma l’ala in uscita dal Torino si sta convincendo giorno dopo giorno a sposare il progetto delle Streghe, già protagoniste di un mercato scoppiettante. Sono attese novità nelle prossime ore: la pista è ormai tracciata.

Iago più sicuro: al Benevento può rilanciarsi

Falque, come detto, sta abbattendo le sue titubanze. L’estroso di Vigo non era infatti così convinto, quando il Benevento bussò per la prima volta alla porta del ds granata Vagnati, di lasciare il Toro per passare alla corte di Filippo Inzaghi: sperava, infatti, di potersi giocare le sue carte con Giampaolo.

L’incompatibilità con il 4-3-1-2 e l’esclusione dalla trasferta di Firenze hanno cambiato, però, le sue convinzioni. Ora Iago si vede lontano dalla Mole: e la Campania potrebbe essere la prossima fermata della sua carriera.