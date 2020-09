Falque, il Benevento insiste: la trattativa entra nel vivo - Toro.it

Calciomercato Torino / Iago Falque ora è più propenso a lasciare i granata: ma non ha ancora detto ‘sì’ al Benevento. Lavori in corso

Ora quello del Benevento per Iago Falque è diventato qualcosa di più di un semplice apprezzamento. I sanniti, che già nei giorni scorsi stavano riflettendo sulla possibile formula con cui convincere il Torino – lo scrivevamo: si ragiona soprattutto sul prestito con diritto di riscatto -, sono ora in piena trattativa con i granata e il calciatore. Iago ha ormai chiaro il fatto che nella rosa di Giampaolo sarebbe solo un rincalzo, peraltro poco adatto ai ruoli d’attacco del 4-3-1-2. E così sta prendendo in considerazione la proposta della neopromossa.

Il Benevento di Inzaghi fa sul serio

Non ha ancora detto ‘sì’, per intenderci, ma c’è una buona probabilità che lo faccia di qui ai prossimi giorni, qualora il Benevento dovesse trovare un accordo con Vagnati e Cairo.

Nelle Streghe, d’altronde, il 10 di Vigo sarebbe protagonista: darebbe a Inzaghi tecnica ed esperienza, un bel mix per chi punta alla salvezza dopo un mercato fin qui importante, nel quale – lo ricordiamo – è già stato piazzato il colpo Glik.