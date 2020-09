Da Fiordaliso a Ferigra: Torino, i giovani in cerca di un prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Fiordaliso ha una richiesta dalla Cremonese, Rauti è vicino al Pescara, mentre Zaccagno e Ferigra… Il punto

Non sono solo le cessioni “celebri” ad occupare le giornate del direttore dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati. Se Izzo, Lyanco, Djidji, Falque e soci hanno trattative aperte con alcuni club, c’è un gruppo di giovani che ancora aspetta il via libera per un nuovo prestito. Il più vicino all’obiettivo è Ben Kone, di fatto certo di tornare a Cosenza per un’altra stagione dopo aver superato il brutto infortunio al ginocchio. Anche Nicola Rauti potrebbe raggiungerlo in Serie B: è vicino, infatti, l’accordo tra il Torino e il Pescara per un trasferimento a titolo temporaneo.

De Luca per Karamoko: il Toro ci prova

Rientrato proprio da un prestito in cadetteria, Manuel De Luca vi tornerà a breve: ha una richiesta dal Brescia, ma soprattutto un’altra dal Chievo, che – spera il Toro – potrebbe portare in granata il classe 2001 Karamoko.

Sul comodino di Alessandro Fiordaliso (rientrato dal Venezia) giace una proposta della Cremonese, che ancora calciatore e club stanno valutando, mentre Adopo era stato cercato tempo fa dalla Salernitana, ma ancora non è arrivato l’affondo. Per Ferigra e Zaccagno, infine, si aspettano proposte. Non è da escludere che il portiere classe 1997 possa partire a titolo definitivo questa volta, dopo sei mesi da dodicesimo alla Virtus Entella.