De Luca proposto al Chievo: può essere la contropartita per Karamoko - Toro.it

Calciomercato Torino / Bava ha posato gli occhi su Ibrahim Karamoko come rinforzo per la Primavera, al Chievo è stato proposto in prestito Manuel De Luca

E’ Ibrahim Karamoko uno dei giocatori che Massimo Bava, tornato al ruolo di Responsabile del Settore giovanile, ha individuato come possibile rinforzo per la Primavera: è un centrocampista francese, classe 2001, dotato di un fisico possente (è alto 1,87 metri) ed è di proprietà del Chievo Verona. Per cercare di convincere il club veneto a cedere il giocatore, il Torino è pronto a mettere sul piatto come contropartita tecnica, seppur solamente in prestito, Manuel De Luca.

Calciomercato Torino: per De Luca il Chievo Verona prende tempo

Il centravanti è rientrato in granata dopo il prestito alla Virtus Entella, dove ha collezionato 19 presenze arricchite da 3 reti al suo primo anno in serie B. Il Torino non vuole privarsi completamente dell’attaccante ex Primavera, che Marco Giampaolo ha anche schierato titolare nell’amichevole contro la Pro Patria: per questo motivo ha aperto solamente al prestito di De Luca e non alla cessione a titolo definitivo. Il Chievo Verona prima di dare una risposta ha deciso di prendere tempo e valutare tutte le possibili alternative per rinforzo il proprio attacco.

Calciomercato Torino: De Luca ha anche altre proposte in B

Nel campionato cadetto le società interessate a De Luca però non mancano, alcuni sondaggi sono infatti arrivati anche dal Brescia e dal Vicenza. Il Torino sembrerebbe però preferire l’ipotesi Chievo Verona, nella speranza che la sua cessione al club gialloblù possa favorire l’arrivo in granata del giovane Ibrahim Karamoko.