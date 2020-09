Primavera, dal Cosenza arriva il giovane Aceto: è già a Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Nell’operazione Kone, i granata hanno inserito anche il giovane difensore Aceto (classe 2002)

E’ un difensore centrale classe 2002, il nuovo rinforzo per la Primavera di Marcello Cottafava. Il Torino ha infatti chiesto al Cosenza di inserire Giovanni Aceto nell’operazione che porterà Ben Kone di nuovo in Calabria. Il ragazzo nativo di Castrovillari arriva in prestito con diritto di riscatto ed è già in città, pronto ad iniziare la nuova avventura in granata. Nella passata stagione, ha messo insieme 11 presenze e in gol nel campionato di Primavera 2: ora avrà l’opportunità di misurarsi con la massima serie del calcio giovanile.

Anche per Kone, la trattativa è ormai chiusa. Il centrocampista del 2000 tornerà al Cosenza, dove ha già vissuto un’annata travagliata a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Si aspetta solo l’ufficialità, attesa ormai a ore.