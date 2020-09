Kone verso il Cosenza: si tratta per il prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Cosenza rivuole Ben Kone, che già nello scorso campionato di serie B ha indossato la maglia del club calabrese

Ben Lhassine Kone potrebbe tornare al Cosenza: la trattativa per il prestito del centrocampista al club calabrese è già stata avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per l’ex centrocampista della Primavera, che al momento sta lavorando agli ordini di Marco Giampaolo, si tratterebbe di un ritorno in rossoblù: già nella scorsa stagione, infatti, aveva giocato al Cosenza, dando il proprio contributo alla conquista della salvezza in serie B.

Per Kone, la scorsa, non era però stata una stagione: un grave infortunio al ginocchio patito lo scorso ottobre lo aveva costretto a lungo stop. In totale aveva collezionato appena sei presenze. Il tecnico Roberto Occhiuzzi crede però nel centrocampista classe 2000 e lo rivorrebbe nella propria rosa per il nuovo campionato, con la speranza che ora che l’infortunio al legamento crociato è solo un ricordo, Kone possa essere maggiormente protagonista in campo. Speranza che ha anche il Torino che ha aperto alla possibilità di cedere in prestito il giocatore.