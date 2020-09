Toro, Izzo resta “bloccato” in granata. Per ora…

Calciomercato Torino / La mancanza di giocatori da utilizzare in fascia costringe i granata a posticipare la cessione di Armando Izzo

Tra i nomi più caldi del mercato granata compare quello di Armando Izzo. Il difensore del Toro è infatti tra i più corteggiati del Torino, come ha anche confermato il presidente Urbano Cairo, che ha sottolineato la presenza di numerose pretendenti. Il momento non sembrerbbe però più essere così favorevole all’addio del numero 5 granata. La mancanza di ricambi sufficienti nel reparto difensivo costringe la società di via dell’Arcivescovado a temporeggiare in vista della prima di campionato. Il 19 settembre si apre ufficialmente la stagione e l’emergenza in difesa, potrebbe far slittare la cessione a fine mercato.

Izzo potrebbe essere ceduto a fine mercato

Con la sessione estiva che chiuderà ai primi di ottobre, c’è ancora un po’ di margine per non trovarsi con l’acqua alla gola già all’inizio. In fondo, chi ben comincia è già a metà dell’opera ed il Toro ha ora più che mai bisogno di riscattarsi dopo la figura barbina collezionata nella scorsa stagione. Giampaolo ha infatti provato a riadattare Izzo in fascia. L’arrivo di Vojvoda, poi colpito da un infortunio durante un match con la Nazionale non è stato sufficiente a sopperire alle amncanze accumulate dal Torino, che attualmenta ha anche Ansaldi in condizioni fisiche precarie. Resta solo a disposizione Rodriguez.

Toro, il numero 5 granata deve essere paziente

Izzo comunque continua a far gola a diversi club di Serie A. Tra e squadre in pole position ci sono Fiorentina, Lazio, Roma e Inter. Dalla corsa si è tolta l’Atalanta, che preferirebbe puntare su altri giocatori meno costosi. Il prezzo resta fermo a 25 milioni, con Cairo che, secondo quanto dichiarato, non lascerà andare un giocatore di questo calibro via “a cuor leggero“. Da tempo però Izzo sembra avere la testa lontana da Torino e il presidente, che sembrerebbe aver imparato dai propri errori, non tratterrà più nessuno contro la propria volontà. Il numero 5 del Toro dovrà quindi pazientare ancora un po’ prima di poter cominciare una nuova avventura.