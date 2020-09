Torreira, la Fiorentina molla la presa: il Toro può affondare il colpo

Calciomercato Torino / La Fiorentina fuori dai giochi favorisce i granata, che hanno la possibilità di chiudere

Continua il corteggiamento del Torino nei confronti di Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, che con molta probabilità lascerà i Gunners proprio in questa sessione di mercato.. Con la Fiorentina che ha scelto di rinunciare al centrocampista, il Toro avrebbe infatti ora la possibilità di sbaragliare la concorrenza; Pradè, ds della Fiorentina, ha fatto intendere intenzioni diverse da parte della Viola rispetto a quelle decantate fino ad ora. La palla passa perciò a Vagnati, che può finalmente affondare il colpo definitivo per chiudere l’affare.

Toro, si affrettano i tempi per l’uruguaiano

“Torreira? Giocatore molto forte, un ottimo play, ma con i giocatori che abbiamo mi sento molto coperto in quel ruolo“, queste le parole del ds della Viola, che hanno fatto intendere la volontà della Fiorentina di concentrarsi su altri ruoli da rinforzare. La strada per portare l’uruguaiano sotto la Mole diventa perciò in discesa. Il centrocampista ex Sampdoria ha già espresso la propria volontà di tornare in Italia, dove ha ottenuto la possibilità di trovare il salto di qualità in blucerchiato. Il Toro resta l’unico club in lizza al momento con le caratteristiche che farebbero comodo al giocatore dei Gunners, che vogliono cederlo al più presto.

Per Torreira il Toro fa sul serio

Se l’ingaggio resta l’intoppo principale da superare, per quanto riguarda il resto si potrebbe trovare facilmente un accordo: la formula portata avanti dal Toro è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Inoltre, Torreira potrebbe essere disposto ad andare incontro ai granata per quanto riguarda lo stipendio, riducendolo parzialmente e permettendo così la chiusura della trattativa, ormai agli sgoccioli.