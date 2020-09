Torreira, la Fiorentina fa un passo indietro? Pradè: “Siamo coperti in quel ruolo”

Calciomercato Torino / Le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè rilasciate in conferenza stampa sul mercato e Torreira

In cima alla lista dei desideri di Giampaolo c’è ancora Torreira, centrocampista dell’Arsenal che sarebbe perfetto per il ruolo di play in granata. Il club inglese avrebbe di recente aperto alla cessione, con il giocatore che vorrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato per la Sampdoria. Non c’è però solo il Torino su di lui: la rivale principale su questo fronte di mercato è la Fiorentina di Commisso, che lo corteggia da tempo. Ottime notizie però sono arrivate proprio dalla Viola, che avrebbe fatto un passo indietro.

Le parole dei Pradè confortano i granata

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè, in conferenza stampa, ha infatti spiegato che la formazione viola è già sufficientemente coperta per il ruolo di regista: “Posso dire che è un giocatore molto forte, un ottimo play, ma con i giocatori che abbiamo mi sento molto coperto in quel ruolo“. Ora la palla passa al Toro. Mancano pochi pezzi per completare il puzzle e quello del regista è uno di quelli fondamentali.

L’idea è quella di far trasferire l’uruguaiano sotto la Mole con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, già utilizzata per Verdi, ma l’Arsenal non sembrerebbe essere così convinto. Il tempo però stringe e la soluzione potrebbe arrivare più in fretta del previsto. L’ingaggio resta l’ostacolo principale da superare, ma con la concorrenza che si sta ricredendo, le possibilità di averlo aumentano. Giampaolo potrebbe infatti averlo convinto: manca solo la fumata bianca.