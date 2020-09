Calciomercato Serie A / La Viola prende Bonaventura e lascia partire Benassi. Il Cagliari punta Godin, Higuain verso l’addio alla Juve

Si scalda l’atmosfera sul fronte mercato in Serie A, con la sessione estiva che è entrata nella fase più critica. In molti stanno infatti chiudendo diverse trattative, con l’inizio del campionato che si avvicina. Tra questi la Fiorentina, che è vicina ad un vecchio obbiettivo del Torino. Jack Bonaventura, nel mirino dei granata, avrebbe alla fine scelto il club fiorentino, dove è arrivato a costo zero perchè svincolato. Il mancato rinnovo col Milan gli ha permesso di guardarsi intorno ed è stata la Viola di Commisso ad avere la meglio. L’ex rossonero avrebbe già svolto le visite mediche, ma ci sarebbe stato qualche problema con Raiola, agente del giocatore, a causa di incompatibilità con gli sponsor personali ed i diritti di immagine di Bonaventura. La situazione si sarebbe poi risolta, portando ad un epilogo felice. Domani, la Fiorentina presenterà invece Amrabat, arrivato dal Verona con l’accordo trovto a gennaio.

Serie A, l’Hellas conferma Dimarco e porta Ilic in gialloblù

I gialloblù dal canto loro, avrebbero pensato ad un giocatore della Viola per quanto riguarda il centrocampo: Marco Benassi. L’ex granata, arrivato a Firenze nel 2017 e con un contratto che lo lega alla Viola fino al 2022 passerebbe in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra le parti sarebbe già stato trovato e manca solo l’ufficialità. L’Hellas non si ferma di certo qui: dopo la permanenza di Dimarco, confermata da una nota sul sito ufficiale e l’arrivo di Ilic dallo United a titolo temporaneo con diritto di riscatto, avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza del Toro. Si tratta di Bruno Amione del Belgrano, che starebbe già portando avanti le pratiche per ottenere il passaporto comunitario. Ci sarebbe poi anche Agoumè nel mirino: il centrocampista dell’Inter piace agli Scaglieri, che però devono prima attendere il rinnovo di contratto con i neroazzurri.

Serie A, il mercato delle altre

Per quanto riguarda l’Inter, Godin sta pensando di lasciare il club milanese. Il difensore ex Atletico, entrato nelle grazie del Rennes, ora sembrerebbe orientato verso il Cagliari di Giulini. L’affare potrebbe concludersi con un passaggio a titolo gratuito e definitivo, con Darmian già pronto a subentrargli. I rossoblù sono vicini a chiudere anche per Sottil della Fiorentina e Fazio e Juan Jesus della Roma. Intanto, dopo l’arrivo dell’ufficialità per quanto riguarda l’addio di Matuidi, i bianconeri sono pronti a salutare anche Higuain. L’argentino potrebbe seguire l’ex compagno francese a Miami. Diversa invece la situazione di Khedira, che non sembra essere intenzionato a lasciare la Juventus, ma che potrebbe non rientrare comunque nei piani di Pirlo. I bianconeri ora hanno messo nel mirino Morata: la crisi dell’Atletico potrebbe influenzare la scelta dell’attaccante. I Colchoneros fanno però muro: hanno rispedito al mittente l’o’offerta da 50 milioni messa sul piatto.