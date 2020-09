Torreira: il Toro predica prudenza ma si punta a un Verdi-bis

Per Torreira tutto fermo: Cairo ha più alternative ma i granata puntano al prestito con diritto di riscatto come nel caso Verdi un anno fa

Torreira sì-Torreira forse. Un giochino, il tira e molla per il regista, che sta ormai caratterizzando le giornate granata. Ieri, il presidente del Torino è tornato a parlare di mercato e lo ha fatto sia in ottica uscita, con il discorso relativo a Izzo, sia in ottica entrata. Dove l’oggetto della curiosità di addetti ai lavori e tifosi è proprio Torreira. Su questo fronte, però, il patron granata continua ad andarci con i piedi piombo: “Abbiamo preso giocatori fondamentali per il mister – ha dichiarato Cairo che, tuttavia, per quanto riguarda gli altri nomi in ballo (leggasi Torreira, appunto) ammette di non volersi esporre: “sono di altre squadre. Abbiamo un ventaglio di possibilità”.

Cairo temporeggia ma l’obiettivo del Toro è chiaro

Insomma, Torreira è un giocatore interessante ma il Toro e il suo presidente predicano prudenza. Tuttavia, è innegabile che per i granata il giocatore è, e resta l’obiettivo primario e Giampaolo continua ad essere la leva su cui puntare per convincere tutte le parti in causa. Senza considerare, per di più, che il giocatore vorrebbe tornare in Italia. Ma con quale formula? Come noto l’ostacolo maggiore è indubbiamente rappresentato dall’elevato ingaggio del giocatore a cui, ovviamente, si somma la cifra destinata all’Arsenal che ha tutta l’intenzione di non trascinare troppo per le lunghe il discorso.

Perchè dunque non puntare a replicare l’operazione Verdi provando a strappare l’ok per un prestito oneroso con diritto di riscatto? D’altronde, l’affare Torreira assomiglia sempre di più, ogni giorno che passa, alla telenovela che esattamente un anno fa i granata avevano intavolato con il Napoli per l’attaccante. In quel caso, la fumata bianca aveva portato in granata l’acquisto più costoso (25 milioni) dell’era Cairo: questa volta potrebbe portare a Giampaolo il giocatore attorno al quale costruire tutta la manovra del “nuovo” Torino.