Torreira vuole solo l'Italia e l'Arsenal ha fretta di cedere: Torino in piena corsa - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Torreira si allena con l’Arsenal a London Colney ma il suo addio è vicino: granata in lizza, ma serve uno sforzo

Il telefono di Davide Vagnati si è fatto in due. Mentre entrano nel vivo le cessioni – Aina è partito, Djidji potrebbe essere il prossimo -, l’uomo mercato del Torino ha riservato una linea rossa alle chiamate da e per l’Inghilterra, là dove (per qualche giorno ancora) gioca Lucas Torreira. Localizziamolo, l’obiettivo numero uno per completare il 4-3-1-2 di Giampaolo: ieri era, regolarmente, a London Colney, nel sobborgo di Londra nel quale si allena l’Arsenal. I Gunners apriranno la Premier League sabato prossimo, alle 13.30, contro il Fulham (casualità: la prossima squadra di Ola). Ma l’uruguagio non sarà nell’undici titolare di Arteta. Anzi, rischia proprio di rimanere fuori dai convocati come già accaduto nel Community Shield contro il Liverpool.

I vantaggi del Torino e le necessità dell’Arsenal

Torreira vuole l’Italia. Dopo due stagioni oltremanica con poche soddisfazioni, il regista classe 1996 preferisce il campionato che lo ha lanciato ad alti livelli ad ogni altra possibile (e, al momento, ipotetica) destinazione. Anche per questo il Torino si è gettato a capofitto nell’operazione, facendosi forza dell’incentivo Giampaolo e provando con ciò a ovviare alle esose pretese dei londinesi e del calciatore. Ma nemmeno la Fiorentina, nonostante l’arrivo di Bonaventura a parametro zero, ha mollato la presa.

Torniamo nella casa dell’Arsenal, però. Se a Torino la priorità è prendere il regista, lì cercano a tutti i costi di vendere in fretta per puntellare l’undici titolare. Proprio la cessione di Torreira – non l’unico esubero, ma uno di quelli che ha più mercato – contribuirebbe a finanziare l’assalto a Partey dell’Atletico Madrid o ad Aouar del Lione.

Insomma, anche i Gunners hanno interesse che la questione si risolva in tempi ragionevoli. Il Toro è impelagato in una corsa irta di ostacoli. Ma Vagnati e Giampaolo lo sanno: il gioco vale la candela. Anche se sarà difficile vedere la fumata bianca.