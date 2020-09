Torreira, ingaggio fuori budget: ma per il Toro può ridurselo

Calciomercato Torino / Per approdare in granata Torreira deve ridursi l’ingaggio considerato troppo alto: nonostante la difficoltà della trattativa, il Torino è avanti

Torreira può arrivare al Torino? Tutto dipende (anche) dal giocatore: che, lo ha fatto intendere in più momenti in queste settimane, tornerebbe volentieri in Italia e sarebbe felice di ritrovare Giampaolo. Ma facciamo un passetto indietro. Nonostante il presidente Cairo abbia dichiarato che Giampaolo non starebbe chiedendo incessantemente di lui, è indubbio che il profilo del regista voluto dal nuovo tecnico sarebbe proprio quello di Torreira. Realtà confermata dallo stesso procuratore che ha definito il suo assistito come “perfetto per il Torino”. E fin qui nessuna novità. Ora, il problema che i granata si trovano ad affrontare, dunque, non è certamente l’impossibilità di arrivare ad un sì teorico con il giocatore. Il procuratore si è infatti mostrato disponibile ad ascoltare le offerte di Vagnati ma ha sottolineato quello che è, di fatto, l’ostacolo di fondo che la società di via Arcivescovado si trova ad affrontare. Il costo del cartellino e, soprattutto, l’ingaggio del giocatore.

Ingaggio troppo alto per il Toro: serve una riduzione

E anche in questo caso è proprio Bentancur, agente di Torreira, a scoprire le carte in tavola: Bbisogna essere consapevoli del fatto che l’Arsenal avrà una richiesta corposa, e anche lo stipendio di Lucas penso sia un po’ troppo alto per il Torino”. Ed ecco che si arriva al dunque. L’Arsenal non ha di certo intenzione di svendere il suo giocatore che oltretutto percepisce uno stipendio (3 milioni più bonus a stagione) decisamente superiore agli standard del Toro.

Ma se per il primo inghippo, quello del costo del cartellino, Vagnati avrà ampio margine di lavoro trattando con l’Arsenal per trovare un eventuale punto di incontro, per il secondo tutto dipenderà dalla volontà di Torreira. Il giocatore potrà approdare in granata non solo se il ds troverà l’accordo con il club londinese ma soprattutto se sarà disposto a ridursi l’ingaggio. Solo la disponibilità del giocatore di guadagnare meno di quanto percepito fin ora potrà infatti facilitare la trattativa. Sotto tutti i punti di vista.