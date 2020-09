Lyanco e quei “mi piace” a chi lo chiama allo Sporting: si tratta per l’addio al Torino

Calciomercato Torino / Non indizi social ma una conferma: Lyanco vede di buon occhio un addio al club granata. Sporting e Bologna non hanno ancora l’accordo

E’ da fine giugno, quando già si diffondevano le voci su un suo possibile addio, che sull’account Twitter di Lyanco sono apparsi giorno dopo giorno dei “mi piace” inequivocabili. Lasciamo stare la facile rubrica degli indizi social, perché qui si è semplicemente di fronte ad una conferma: la testa del centrale è lontana da Torino, piazza che si avvicina ad abbandonare in questa sessione di calciomercato. Sul network del cinguettio è possibile osservare ogni like messo da ciascun profilo. E quello del brasiliano classe 1997 ha un lungo elenco di cuori lasciati a tifosi dello Sporting Lisbona che lo stanno chiamando in Portogallo (ma la trattativa non si è ancora sbloccata), gli ultimi dei quali risalgono a ieri sera.

I like su Twitter lo testimoniano: la cessione è vicina

Un “mi piace” a chi scrive, in portoghese, “da quello che ho visto Lyanco sarebbe un grande rinforzo”. Un altro a chi, con l’emoticon triste, gli chiede “quando vieni (allo Sporting, ndr)?”.

Lyanco quando é que vens???😔 #sporting — Joao_sul (@joaosul33) September 7, 2020 Uno dei tweet con il like di Lyanco

Ma la pratica era, come detto, iniziata già settimane fa. E nel mirino del pollice del centrale – o di chi gestisce i suoi social – sono entrate anche diverse testate giornalistiche. Così il 30 agosto finiva nella colonna degli elementi graditi un post di “Sport TV” che recitava “Lo Sporting non molla il difensore del Torino”, mentre nove giorni prima era capitato lo stesso a TuttoBolognaWeb, per un articolo dal titolo “Bologna, non si ferma il pressing per Lyanco”.

Anche i felsinei stanno tentando di arrivare all’ex San Paolo. Che ha pensieri, in questo momento, non certo di colore granata. Il countdown per la sua cessione è partito da tempo. E a Lyanco piace questo elemento.