Calciomercato Torino: lo Spezia si fa avanti per Djidji

Calciomercato Torino / Koffi Djidji difficilmente resterà in granata. Per lui si è fatto avanti lo Spezia, alla prima stagione in Serie A

Prima di proseguire sul fronte acquisti, ora il Torino deve pensare alle cessioni. I granata non hanno perso tempo per quanto riguarda il mercato, portando alla corte di Giampaolo i primi pezzi per completare il puzzle. Sono però troppi gli esuberi e, per recuperare una somma da poter reinvestire per proseguire, è necessario venderne qualcuno. Tra questi c’è Koffi Djidji, al Toro dal 2018. Il difensore francese è finito nella lista dello Spezia, una delle neopromosse di quest’anno, che lo vorrebbe per rinforzare la difesa.

Lo Spezia vuole Djidji per rinforzare la difesa

Non tra le prime scelte d Giampaolo, il numero 30 granata può quindi lasciare la Mole per trovare fortuna altrove ed il club ligure, per la prima volta in Serie A, potrebbe fare al caso suo. L’intenzione del giocatore era quella di provare qualcosa di diverso ed ora potrebbe avere a sua occasione. Dopo una vita con la casacca gialloverde, è arrivato al Torino di Mazzarri in prestito per poi essere riscattato. Nei due anni trascorsi in granata ha collezionato 34 presenze, con prestazioni caratterizzate da alti e bassi.

Il francese non è tra le prime scelte di Giampaolo

In tutte e tre le amichevoli giocate dai granata, il francese è subentrato nel secondo tempo, costituendo quindi un’esplicita alternativa alle preferenze del tecnico del Torino. Alla corte di Italiano potrebbe perciò avere la possibilità di trovare più spazio. Giampaolo gli preferisce altri giocatori e sta aspettando rinforzi, ma per ottenerli devono esserci prima le cessioni. Con il destino di Djidji già segnato, ora tocca a Vagnati. Il cartellino del difensore del Toro è valutato 3.5 milioni: il ds dovrà darsi da fare per trovare una soluzione rapida, in modo da accontentare tutte le parti tirate in causa.