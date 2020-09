Toro, frenata per Vera. Il presidente dell'Argentinos: "Impasse per questione economica" - Toro.it

Calciomercato Torino / Si blocca la trattativa per Fausto Vera. Il presidente dell’Argentinos Juniors: “Stiamo parlando anche con altri club”

Torino e Argentinos Juniors sono ancora distanti dal trovare un accordo per il trasferimento di Fausto Vera in granata. E’ così che la trattativa per il regista si è ora bloccata, come ha spiegato anche il presidente del club sudamericano, Cristian Malaspina, ai microfoni di Radio Colonia. “La trattativa è in una fase di impasse per una questione economica” ha spiegato il massimo dirigente del club di Buenos Aires. Difficilmente però Vera resterà all’Argentinos Juniors.

“Stiamo parlando anche con altri club e certamente un’offerta arriverà. Sarà difficile trattenerlo” ha proseguito Malaspina nel corso dell’intervista radiofonica. “In Europa il mercato si è aperto da poco, noi continuiamo a mantenere la nostra linea per quanto riguarda il prezzo del giocatore, per questo motivo le trattative a volte sono lunghe” ha poi concluso. Il patron dell’Argentinos Juniors non ha chiuso le porte al Torino, ma Vagnati e Cairo dovranno alzare la propria offerta per riuscire a convincere Malaspina a cedere Vera.