Aina-Torino, Singo e Fiordaliso i possibili sostituti per il laterale

Calciomercato Torino / Manca solo l’ufficialità per l’addio di Aina e i granata pensano al sostituto: Fiordaliso e Singo potrebbero prenderne il posto

Manca solo l’ufficialità poi Ola Aina sarà ufficialmente un ex giocatore del Torino. Nelle scorse ore, infatti, i granata hanno trovato l’accordo definitivo con il Fulham sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che riporterà il laterale in Inghilterra. Adesso, però, i lavori sono tutt’altro che conclusi. Dopo la fumata bianca, il Torino dovrà lavorare nei prossimi giorni per trovare il sostituto del classe ’96 che, in due stagioni, non è riuscito a rendersi insostituibile tanto da essere messo sul mercato. Vagnati sarà dunque pronto per piazzare l’ennesimo colpo in entrata? Non è detto: nonostante le tante indiscrezioni e i nomi che indubbiamente circolano e circoleranno fino alla fine del mercato, infatti, i granata potrebbero non dover intervenire in questo senso.

Singo e Fiordaliso possibili sostituti

Fermo restando che ogni decisione dovrà essere presa sulla base delle valutazioni del tecnico, il Torino potrebbe trovare dentro casa il giusto sostituto di Ola Aina (qui le cifre della trattativa con il Fulham). E in questo senso sono ben due i nomi attorno ai quali Giampaolo dovrà fare le proprie considerazioni: Fiordaliso e Singo. Il primo, dopo essersi messo ben in mostra in Serie B, sta cercando di giocarsi al meglio le chance offerte dal nuovo tecnico che proprio nell’amichevole contro la Pro Vercelli l’ha testato come terzino.

Il secondo è invece ancora alle prese con il problema alla spalla sinistra: il tutore prescritto per almeno tre settimane l’ha tenuto di fatto fuori dai giochi ma dalla sua può contare sulle impressioni lasciate a fine stagione. L’ivoriano si è rivelato una delle migliori sorprese del Torino dello scorso anno, dimostrandosi per nulla impaurito dal “calcio dei grandi” e spera di poter fare un ulteriore passetto in avanti. Dopo la titolarità con la Primavera di Sesia, la fiducia di Mazzarri e l’esplosione con Longo, infatti, adesso Singo punta a strappare l’ok anche da parte di Giampaolo. Insomma, Vagnati sembra avere la strada tracciata: indubbiamente il ds si guarderà attorno ma i nomi per sostituire Ola Aina non mancano. L’esperienza con la Serie A è limitata, vero, ma non è da escludere che il tecnico decida di dare fiducia ai due giovani granata.