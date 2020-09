Ola Aina al Fulham, è fatta: le cifre dell'operazione - Toro.it

Calciomercato Torino / Ola Aina pronto a passare al Fulham: il club di Londra ha chiuso l’operazione con i granata. Addio in vista

Ola Aina è pronto a tornare in Inghilterra. Dopo due stagioni altalenanti, il Torino si appresta a cedere il suo laterale al Fulham. Vi avevamo dato conto in mattinata dello stato avanzato dell’operazione, che nel pomeriggio ha subito l’accelerata decisiva. Si chiuderà sulla base di un prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12,5 e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il classe 1996, nell’amichevole contro la Pro Vercelli, non è sceso in campo: già si era preparato il terreno, infatti, per il suo addio. Che tra poche ore sarà realtà. Manca solo l’ufficialità, poi il Toro chiuderà una cessione economicamente non certo trascurabile.