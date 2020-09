Calciomercato Torino / A margine della presentazione del nuovo acquisto Marin, ha parlato il ds del Cagliari. Anche di Joao Pedro

Joao Pedro è tra gli obiettivi di Vagnati sin da inizio giugno, quando il direttore dell’area tecnica del Torino iniziava a raccogliere le idee sulla rosa da consegnare a Marco Giampaolo. Il brasiliano del Cagliari è un tuttofare dell’attacco, nel 4-3-1-2 potrebbe fare sia il trequartista che la seconda punta. E’ insomma un profilo che i granata monitorano con grande attenzione. Sul tema si è espresso il direttore sportivo dei rossoblu, Pierluigi Carta, che non ha smentito apertamente le voci sul Toro, pur specificando che per il classe 1992 ancora non sono giunte proposte: “Per Joao non abbiamo ancora ricevuto richieste ufficiali, se arriveranno valuteremo. Se non arrivassero non ci strapperemmo affatto i capelli, anzi”, ha dichiarato il dirigente nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Marin. I granata, prima di rinforzare eventualmente l’attacco, dovranno portare a termine diverse cessioni proprio in quel reparto: da Edera a Falque (che piace al Benevento), passando per Millico.