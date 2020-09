Torino, dall'Argentina: Fausto Vera rinnoverà con l'Argentinos Juniors - Toro.it

Calciomercato Torino / Fausto Vera, regista nel mirino del Toro, è a un passo dal rinnovo con l’Argentinos Juniors fino al 2023. Ma questo non esclude l’addio

“La trattativa con il Torino per Fausto Vera è in stallo per una questione economica”. Così, pochi giorni fa, il presidente dell’Argentinos Juniors aveva dato gli ultimi aggiornamenti sull’operazione che i granata stanno portando avanti su un binario parallelo rispetto a quello – privilegiato – sul quale viaggiano i contatti per Lucas Torreira. L’argentino dei Bichos è il regista alternativo all’uruguagio, è un classe 2000 che arriverebbe in granata con il bagaglio dell’esperienza tutto da riempire. Fin qui hanno prevalso i giochi al rialzo del club del patron Malaspina. Che nel frattempo ha ottenuto un’altra possibilità di tenere alte le richieste sul prezzo (l’Argentinos valuta Vera 10 milioni, il Toro ne ha offerti 6).

E’ a un passo dal rinnovo: ma la mossa è strategica

In Sud America, infatti, danno per fatto il rinnovo di contratto fino al 2023 del volante fresco ventenne. Il nuovo accordo non allungherà solo la scadenza del precedente – che si sarebbe esaurito nel 2022 -, ma aumenterà il compenso percepito dal calciatore.

Più che una mossa per tentare di trattenerlo, quella dell’Argentinos Juniors è una giravolta strategica. La squadra di Buenos Aires sa che sarà difficile trattenere Vera da un’eventuale passaggio in Europa. Con l’adeguamento, sperano i vertici del Semillero, il centrocampista avrà meno premura di essere ceduto, così da consentire alla sua società di continuare a tirare sul valore del cartellino.