Serie A: De Silvestri al Bologna, la Fiorentina punta Milik. Zappacosta vicino all’Atalanta

Il calciomercato delle squadre di Serie A / Il Bologna si prepara ad ufficializzare Lorenzo De Silvestri, la Lazio ha chiuso per Fares

Una trattativa vera e propria non c’è ancora ma quello mostrato dalla Fiorentina per Milik è molto più che un semplice interessamento. I viola, infatti, sono arrivati ad ipotizzare uno scambio con il direttore sportivo Pradé che ha messo sul piatto il centrocampista Gaetano Castrovilli. Il giocatore, infatti, piace molto a Gattuso e proprio questo potrebbe rappresentare la giusta leva per intavolare un discorso concreto con il Napoli. Per una trattativa ancora da abbozzare, c’è chi invece sta spingendo sull’acceleratore per strappare il sì di un’altra conoscenza del calcio italiano: Davide Zappacosta. Si tratta dell’Atalanta che, viste le difficoltà emerse nei lavori per Karsdrop della Roma, ha virato su un prodotto del proprio vivaio prendendo contatti sempre più assidui con il Chelsea, detentore del cartellino. Percassi vorrebbe riportare Zappacosta a casa con la formula del prestito inserendo una formula per il riscatto a fine stagione e il procuratore del giocatore sta cercando di facilitare in tutti i modi i contatti tra Bergamo e Londra.

Bologna, domani il giorno di De Silvestri

Mihajlovic lo aveva fortemente voluto e sta per essere accontentato: nelle prossime ore, infatti, è attesa l’ufficialità da parte del Bologna per Lorenzo De Silvestri che, dopo l’addio al Torino per la scadenza del contratto, si prepara a incontrare nuovamente il suo ex tecnico in granata. E l’esordio ufficiale dovrebbe arrivare già nella giornata di domani con il primo allenamento il maglia rossoblù.

Chi invece si trova totalmente bloccato è il Milan che non ha fatto registrare significativi passi avanti nella trattativa per Bakayoko. L’inghippo, in particolare, riguarderebbe la cifra del riscatto: il Chelsea chiede non meno di 30 milioni mentre i rossoneri vorrebbero chiudere a 25. Intanto, si lavora anche per trovare il sostituto di Donnarumma. In ballo ci sarebbero i nomi di Consigli e Sportiello, rispettivamente in forza a Sassuolo e Atalanta mentre per la difesa piacciono Milenkovic della Fiorentina e Fofana del Saint-Etienne. Entrambi, però, sarebbero considerati troppo cari dal Milan che prende tempo.

Serie A, le altre trattative di calciomercato

In casa Cagliari arriva il rinforzo per la fascia: la società ha infatti trovato l’accordo per il classe 1999 Zappa, in arrivo dal Pescara. Le parti hanno trovato la fumata bianca con una trattativa da 3,5 milioni di euro e nella giornata di oggi sono previste le visite mediche per il giocatore. In uscita, invece, i sardi hanno ormai salutato Cigarini: dopo essersi svincolato, infatti, il giocatore sta sostenendo in queste ore le viste mediche con il Crotone dopo aver trovato proprio nei giorni scorsi l’accordo definitivo con i calabresi. In casa Lazio, invece, si è vicinissimi alla chiusura del discorso Fares. Venerdì scorso, infatti, le parti avevano trovato l’accordo definitivo per il trasferimento dell’esterno: 9 milioni la cifra totale, di cui 1 di bonus.

Da Roma si risale poi lo stivale fino al Genoa che si prepara ad accogliere Ranocchia. I buoni rapporti dei liguri con l’Inter, infatti, hanno facilitato la trattativa che, tuttavia, arriverà alla fumata bianca solo dopo che i neroazzurri avranno sistemato la propria difesa. Restando in tema di rapporti con i neroazzurri, il Genoa sta pensando anche a Borja Valero, svincolato, per cui ha scavalcato anche la concorrenza del Verona. Infine, doppio colpo anche in casa Lecce: i salentini stanno infatti chiudendo per l’esterno offensivo di centrocampo Paganini, svincolato dopo l’ultima stagione al Frosinone, e l’esterno difensivo Zuta. Quest’ultimo, attualmente in forza all’Hacken, in Svezia.