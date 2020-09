Il Toro saluta De Silvestri: “Grande esempio di serietà e professionalità”

Lorenzo De Silvestri lascia il Torino da svincolato dopo 4 anni con la maglia granata. Il club ha scelto di ringraziarlo con un tweet celebrativo

La strada del Torino e quella di De Silvestri sono arrivate ad un bivio. Dopo quattro anni, coronati da 128 presenze, 13 gol e 10 assit, il terzino romano lascerà il club granata da svincolato. Il contratto in scadenza dopo un primo rinnovo per permettere al giocatore di concludere la stagione, non è poi stato prolungato. Il numero 29 della formazione granata andrà perciò via a parametro zero ed il club più vicino ad aggiudicarselo è il Bologna di Mihajlovic, per cui ha giocato per un anno e mezzo. Il Torino ha comunque voluto ringaziare De Silvestri per quanto fatto con la maglia granata nelle quattro stagioni passate assieme.

Il grazie del Torino per De Silvestri

Tramite il profilo twitter ufficiale, i granata hanno infatti condiviso alcuni scatti celebrativi nei confronti del terzino classe ’88, con la didascalia “Grazie De Silvestri, sei sempre stato un grandissimo esempio di serietà e professionalità”.

Ecco il tweet del Torino.