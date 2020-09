Calciomercato Torino, Edera piace allo Spezia: si valuta il prestito

Calciomercato Toro / Lo Spezia si fa avanti per Edera che con Giampaolo non ha spazio: per lui si pensa ad un possibile prestito con diritto di riscatto

Poco meno di un mese fa, su queste colonne, si raccontava di un possibile interessamento di Sassuolo e Cagliari per Simone Edera. Oggi, è lo Spezia ad avvicinare nuovamente il nome dell’esterno granata al mercato. I liguri sono di fatto alla ricerca di due esterni e proprio il classe 97 del Torino pare essere uno degli obiettivi principali. Una via di mercato, quella che la società granata sta valutando, che permetterebbe a Edera di evitare una stagione da comparsa. Al suo arrivo, Giampaolo, aveva di fatto messo tutti i giocatori in rosa sullo stesso piano: valuterò chi è più utile alla mia idea di calcio e poi si tireranno le somme. Adesso, però, quelle somme vanno tirate e per Edera pare sempre più probabile un addio, almeno momentaneo.

Spezia-Edera, si valuta l’idea del prestito

Nel modulo adottato da Giampaolo, infatti, il numero 20 troverebbe davvero poco spazio: il tecnico resta orientato ad un attacco a due punte più il trequartista e anche la disponibilità ad adattarsi a ruoli a lui non naturali non sarebbe sufficiente a garantirgli un posto. Soprattutto perchè Edera dovrà scardinare non solo le idee e le eventuali gerarchie di Giampaolo ma anche la concorrenza di Verdi che, di fatto, gli chiude le porte.

Ecco allora che prende sempre più piede l’idea del prestito, ovviamente con diritto di riscatto ed eventualmente di controriscatto. Una formula che permetterebbe alle società in ballo di intavolare una trattativa non troppo complicata e che assicurerebbe al Toro la possibilità di non perdere definitivamente un giocatore cresciuto tra le fila granata. Il tutto, facilitato poi dagli ottimi rapporti con lo Spezia che, come noto, ha messo gli occhi non soltanto sull’ala granata.

Spezia, piacciono anche Djidji e Millico

Se per quanto riguarda gli esterni di attacco Edera sembra fare al caso dei liguri, ci sono altri due nomi che sono entrati nel mirino dello Spezia. Restando in tema attaccanti, il primo è Millico che vuole giocarsi al meglio la possibilità di affrontare la prossima Serie A da titolare. Ambizione sacrosanta per un giovane promettente ma difficilmente realizzabile, vista la concorrenza, nella formazione di Giampaolo. Il discorso potrebbe invece essere parzialmente diverso allo Spezia nel quale potrebbe ritagliarsi maggior spazio. Tuttavia, i liguri sono sulle tracce anche di Iturbe che non garantisce una fumata bianca per l’attaccante granata.

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è invece il sondaggio fatto dagli spezzini per Djidji. I granata devono sfoltire la rosa e, non rientrando in pieno nei piani del tecnico, il giovane difensore potrebbe essere proprio uno dei nomi in partenza. Destinazione Spezia? Perchè no: i liguri lo vorrebbero per rinforzare il reparto arretrato in vista della loro prima stagione in Serie A e potrebbero garantire a Djidji la possibilità di rimettersi in gioco dopo una stagione di certo non brillante.