Kone in prestito al Cosenza: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / Il club calabrese ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Ben Lhassine Kone: sarà la sua seconda stagione in rossoblù

Ora è ufficiale: Ben Lhassine Kone è tornato al Cosenza con la formula del prestito. Già nella scorsa stagione l’ex centrocampista della Primavera aveva giocato con la formazione calabrese, la sua stagione era però stata fortemente condizionata da un grave infortunio al ginocchio, ma era riuscito comunque a dare il proprio contributo per la salvezza. In cambio di Kone, al Torino è arrivato il difensore Giovanni Aceto, che si aggrega alla formazione Primavera allenata da Marcello Cottafava.

Kone al Cosenza: il comunicato

Questo il comunicato del passaggio di Kone in prestito al Cosenza: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con la Società Torino Football Club per il rinnovo del trasferimento, a titolo temporaneo della durata annuale, di Ben Lhassine Kone. Il centrocampista, nato in Costa d’Avorio il 14 agosto 2000, fa il suo ritorno in rossoblù con accordo fino al 30 giugno 2021. Veste la maglia del Cosenza dall’agosto 2019 e nella precedente stagione ha totalizzato 7 gettoni di presenza”.