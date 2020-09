Damascan al RKC Waalwijk: è UFFICIALE - Toro.it

La società olandese del RKC Waalwijk ha ufficializzato l’arrivo, in prestito, di Vitalie Damascan: il classe ’99 si allenerà con la nuova squadra da domani

Di nuovo in Olanda per un’altra stagione: il RKC Waalwijk ha ufficializzato l’arrivo, in prestito, del classe ’99 Vitalie Damascan. Sul sito della squadra olandese sono infatti riportate le parole del direttore sportivo Frank van Mosselveld, con tanto di foto di rito col giocatore: “Volevamo aggiungere un attaccante che avesse le qualità specifiche che si adattano al nostro stile di gioco. Le abbiamo trovate in Vitalie”. Da domani il calciatore sarà già a disposizione e si allenerà con i nuovo compagni.