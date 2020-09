Izzo, stallo sulla formula: la Roma non vuole l'obbligo di riscatto - Toro.it

Calciomercato Torino / La Roma vuole Izzo in prestito con diritto di riscatto, senza clausole per l’obbligo d’acquisto dopo un numero stabilito di presenze

Sembrava essersi incanalata sui binari giusti la trattativa per il passaggio di Armando Izzo alla Roma, soprattutto considerando che con il Torino era stata trovata anche un’intesa sul prezzo del giocatore. E quello delle cifre è solitamente lo scoglio più grande da superare. Ora però la trattativa si è incagliata a causa della formula dell’operazione: i giallorossi vorrebbero acquistare il difensore in prestito con uno semplici diritto di riscatto già stabilito, senza però nessun vincolo a campionato terminato.

Calciomercato Torino: per Izzo non c’è accordo con la Roma sulla formula

Il Torino si è invece detto disposto a lasciar partire Izzo solamente a titolo definitivo o in prestito ma con l’obbligo di riscatto: per questo motivo il dt Davide Vagnati aveva proposto di inserire una clausola che facesse tramutare il diritto di riscatto in obbligo una volta che il difensore avesse raggiunto un certo numero (non elevato) di presenze. La Roma ci ha pensato, ha valutato, ma al momento ha preferito declinare la proposta.

Roma indecisa dopo la stagione deludente del difensore

Dopo l’ultima stagione deludente disputata dal difensore, che è stato anche escluso dal ct Roberto Mancini dall’elenco dei convocati per le ultime partite dell’Italia, in casa Roma vorrebbero aver modo di valutare Izzo durante l’anno per poi decidere se acquistarlo definitivamente o no alla cifra richiesta dal Torino. I giallorossi non sembrano quindi disposti ad assicurare sin da ora una spesa di circa 22 milioni di euro: la trattativa però prosegue.