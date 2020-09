Lyanco, atteso il rilancio dello Sporting: settimana importante - Toro.it

Calciomercato Torino / Il papà lo ha confermato: si aspetta il rilancio dello Sporting per Lyanco. Il centrale spinge per partire

Che Lyanco si veda ormai lontano da Torino è cosa nota da tempo. La mancata convocazione per il ritiro di Biella e le parole del papà di qualche giorno fa sono state solo le ennesime conferme. Il centrale classe 1997 ha una destinazione preferita, al momento: lo Sporting Lisbona. I lusitani non hanno abbandonato l’obiettivo, dopo la prima offerta (da 12 milioni, tra prestito e riscatto) respinta da Cairo e Vagnati. Semplicemente hanno preso tempo per preparare il rilancio. Il Toro, anche questo è noto, dalla cessione vorrebbe ricavare almeno 15 milioni: la distanza, insomma, è tutt’altro che profonda.

Novità in arrivo dallo Sporting Lisbona

“Da quando il Torino ha rifiutato quella proposta non ce ne sono state altre, nei prossimi giorni potrebbero però esserci novità, probabilmente già nella prossima settimana”, raccontava il papà del difensore appena tre giorni fa. La settimana in questione è quella iniziata ieri, importante per delineare le sorti di Lyanco.

Dopo un periodo di stanca, dunque, il calciomercato del Torino è pronto a tornare vivo. Ieri è stato raggiunto l’accordo con la Sampdoria per l’arrivo di Murru, poi si sono fatti passi avanti per l’approdo di Torreira e la cessione di Izzo alla Roma. Ora si aspetta l’offerta ritoccata verso l’alto da parte dello Sporting per l’ex San Paolo, con le altre pretendenti (tra le quali va ricordato il Bologna) che restano al momento più distanti.