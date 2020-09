Lyanco, parla il papà: “Allo Sporting direbbe sì ma manca l’accordo tra i club”

Calciomercato Torino / Ai microfoni di Radio Antena 1 il padre di Lyanco ha confermato la trattativa con lo Sporting Lisbona: “Possibili novità a giorni”

“Lo Sporting Lisbona è un club molto importante, l’interesse di Lyanco per questa società è quindi molto granata. Per il suo trasferimento manca l’accordo tra le due società ma se dovessero trovarlo il sì di mio figlio è garantito”. Parole queste pronunciate da Marcelo Vonjovic, il padre del difensore brasiliano, ai microfoni di Radio Antena 1. Parole che confermano l’interesse del club portoghese per il centrale del Torino ma che anche rivelano la volontà dello stesso giocatore di cambiare aria.

Calciomercato Torino: l’offerta rifiutata dello Sporting Lisbona

Come ha spiegato Marcelo Vonjovic, il problema è però che Torino e Sporting Lisbona non hanno ancora trovato un accordo per il trasferimento di Lyanco. “C’è stata un’offerta da parte dello Sporting Lisbona ma il Toro l’ha rifiutata” ha spiegato sempre il padre del difensore. L’offerta in questione è quella per un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto per altri 6 milioni in favore del club portoghese che Urbano Cairo ha rispedito al mittente: il presidente granata vorrebbe infatti ricavare almeno 15 milioni dalla cessione del centrale.

Calciomercato Torino: per Lyanco lo Sporting prepara una nuova offerta

“Da quando il Torino ha rifiutato quella proposta non ce ne sono state altre, nei prossimi giorni potrebbero però esserci novità, probabilmente già nella prossima settimana” ha poi aggiunto Marcelo Vojvoda. Il padre di Lyanco ha poi rivelato che sulle tracce del figlio ci sono anche altre società: “Altri tre club sono in trattativa con il Torino”. Uno di questi è il Bologna, che non ha perso le speranza di riavere il difensore, pupillo di Sinisa Mihajlovic.