Toro attento: per Krunic c’è l’offerta del Friburgo a Milan

Calciomercato Torino / La società tedesca si è mossa per arrivare a Rade Krunic con un’offerta da 8 milioni, il Milan per ora ha preso tempo

La trattativa per Rade Krunic non è finora mai decollata, anche se l’interesse del Torino per il centrocampista bosniaco non è scemato, come dimostrano i contatti che il dt Davide Vagnati ha comunque mantenuto vivi con i dirigenti del Milan. Alla società rossonera è però ora giunta una vera e propria offerta da parte del Friburgo, altro club che da tempo sta seguendo da vicino il giocatore: la proposta dei tedeschi è di 8 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista. La stessa cifra spesa un anno fa dal Milan per acquistarlo dall’Empoli, ma soprattutto la stessa cifra richiesta ora da Paolo Maldini per cederlo.

Calciomercato Torino: per Krunic il Milan prende tempo

Tutto fatto quindi per il passaggio di Krunic al Friburgo? No, perché il Milan non ha dato ancora una risposta al club tedesco e per il momento ha deciso di prendere tempo. Giovedì la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers e, anche solo da un punto di vista numerico, ha ancora bisogno di Krunic. Prima di cedere il bosniaco il Milan vorrebbe prima mettere a segno un altro colpo a centrocampo, l’obiettivo numero è Tiémoué Bakayoko ma la trattativa con il Chelsea si è ora bloccata. Il Torino ha quindi ancora tempo per inserirsi nella trattativa per Krunic.