Fulham-Arsenal: Torreira (non al meglio) non va neanche in panchina - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Torreira salta la prima della Premier League 2020/2021, Ola Aina in tribuna al Craven Cottage

Con una settimana di anticipo rispetto all’Italia in Inghilterra inizia la Premier League. Se a inaugurare la serie A sarà il Torino nel match del Franchi contro la Fiorentina, oltremanica si parte con Fulham-Arsenal (calcio d’inizio oggi alle 13.30 italiane). La notizia, seppur facilmente pronosticatile, è che nell’undici di partenza dei Gunners non c’è Lucas Torreira: il regista non è neppure in panchina. Oltre alle vicende legate al mercato, a escludere il calciatore uruguaiano dal match è però anche un infortunio al polpaccio dal quale si sta riprendendo.

Calciomercato Torino: per Aina la prima, in tribuna, con il Fulham

In tribuna al Craven Cottage ad assistere alla partita c’è anche Ola Aina, che da ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham. Il terzino, che ha scelto come numero di maglia il 34 che indossava anche al Torino spera di riuscire a ritagliarsi uno spazio importante nella sua nuova squadra. E lo spera anche la società granata che, nel caso in cui a fine anno il Fulham esercitasse la clausola per il riscatto del cartellino del giocatore nigeriano, incasserebbe altri 12,5 milioni di euro (per il prestito ne ha invece ricevuti 2,5).