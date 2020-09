La Cremonese su Fiordaliso: si tratta per il prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Per rinforzare la propria difesa la Cremonese sta pensando ad Alessandro Fiordaliso: trattativa aperta con i granata

Nelle prime amichevoli stagionali del Torino, quando è stato chiamato in causa, Alessandro Fiordaliso è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni avute per mettersi in mostra: ora che anche Ola Aina è stato ceduto, il terzino spera di poter aver l’occasione di restare agli ordini di Marco Giampaolo ma anche l’ipotesi di un nuovo prestito in serie B resta viva. Le squadre interessate all’ex Primavera non mancano: in tal senso c’è da registrare il forte interesse della Cremonese per il giocatore.

Calciomercato Torino: Fiordaliso nel mirino della Cremonese

Nella scorsa stagione Fiordaliso è stato protagonista di un’ottima stagione al Venezia, sempre in serie B, dove ha collezionato ventisei gettoni in campionato più altri due in Coppa Italia. A Cremona potrebbe nuovamente giocare con continuità, avere quegli spazi che Giampaolo non gli può garantire e proseguire il suo percorso di crescita: per questo motivo il Torino sta valutando con attenzione la proposta del club grigiorosso e sembrerebbe disposto a cedere il giocatore con la formula del prestito.