Izzo, via libera alla cessione: con l’arrivo di Murru, il Torino è coperto

Calciomercato Torino / Nicola Murru è a un passo dai granata: con un terzino in più, i granata possono liberare Izzo. La Roma è vicina

Uno scatto improvviso, di quelli che il mercato offre sotto la categoria delle “opportunità”. Il Torino, che ha perso Rodriguez per infortunio prima dell’inizio del campionato, ha investito su un vice d’esperienza: Nicola Murru potrebbe già oggi giungere in città per le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Giampaolo, suo ex allenatore alla Sampdoria. L’accordo è stato formalizzato nel pomeriggio di ieri, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. E permetterà ai granata di sistemare le fasce di difesa, che ora contano – oltre all’ex Milan, ai box – Ansaldi, Vojvoda e appunto Murru. La conseguenza diretta di questo innesto? Ora Armando Izzo, che in ritiro e nelle amichevoli è stato terzino adattato, può davvero salutare la Mole.

Roma e Torino sono vicini: ma l’accordo ancora non c’è

Nel fine settimana, la Roma aveva rotto gli indugi, avvicinando la richiesta economica dei granata (25 milioni, da raggiungere anche tramite i bonus) e iniziando la trattativa sulla formula, che ancora si sta trascinando. Prestito con obbligo, chiede il Toro; prestito con diritto preferirebbero i capitolini.

Le parti, però, sono ben disposte. I granata hanno bisogno anche di cedere Izzo per affondare il colpo Torreira – che si sta avvicinando di ora in ora -, i giallorossi necessitano di un altro centrale per rinforzare la retroguardia di Fonseca (in attesa di novità per Smalling), il quale non ha abbandonato l’idea di schierarsi con la difesa a tre.

Insomma, la pista è apertissima. A maggior ragione dopo che Vagnati ha strappato il sì per Murru. Con un terzino in più, la difesa di Giampaolo è completa, per il momento. L’investimento su un centrale verrà effettuato solo dopo la partenza di Lyanco ed eventualmente di Djidji. L’addio di Izzo era invece già messo in conto da tempo, e lo ha dimostrato proprio il suo dirottamento in fascia. Si aspettava solo la proposta giusta: a Trigoria ci stanno lavorando.