Toro, colpo a sorpresa: arriva Murru

Calciomercato Torino / Blitz di Davide Vagnati che si è assicurato il terzino sinistro Nicola Murru: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

Nicola Murru è vicinissimo al Torino. Davide Vagnati, con un blitz a sorpresa, ha trovato l’accordo con la Sampdoria per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino sinistro. Così come Ricardo Rodriguez e Karol Linetty, anche Murru è un giocatore che è stato chiesto espressamente da Marco Giampaolo, che lo conosce bene avendolo allenato proprio durante la sua esperienza in blucerchiato. Già nella giornata di domani il difensore potrebbe arrivare nel capoluogo piemontese.

Calciomercato Torino: Murru a un passo, le cifre

Come detto in precedenza, Torino e Sampdoria hanno trovato l’accordo per per un prestito del terzino, che il club granata potrà acquistare a titolo definitivo a fine stagione versando nelle casse blucerchiate 6 milioni di euro. Con Ricardo Rodriguez infortunato, Cristian Ansaldi e Wilfred Singo non al meglio e Armando Izzo sul piede di partenza, Murru potrà rivelarsi utile alla causa granata sin dalla partita di sabato in casa della Fiorentina, quando il Torino farà il proprio debutto nel campionato di serie A 2020/2021.