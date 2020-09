Damascan può tornare in Olanda: è a un passo dal Waalwijk - Toro.it

Calciomercato Torino / Il RKC Waalwijk, squadra di Eredivisie, è vicina a prendere in prestito Vitalie Damascan: le ultime

Si muove il mercato attorno a Vitalie Damascan. L’attaccante moldavo classe 1999 è molto vicino ad un nuovo prestito, dopo quello che nell’ultima stagione lo ha portato a giocare in Olanda con la maglia del Fortuna Sittard. Proprio dall’Eredivisie, infatti, c’è stato nelle ultime ore il convinto dentativo del RKC Waalwijk, club con sede nell’omonima città, Brabante Settentrionale. Il Torino sta trattando con gli olandesi, ma l’accordo è a un passo. Il Waalwijk – piccola curiosità – è una delle due squadre (assieme al Willem II) alle quali Damascan ha segnato una doppietta nell’ultimo campionato, chiuso in totale con 6 reti: chissà che questo non abbia contribuito alla scelta di investire sulla punta di proprietà dei granata.