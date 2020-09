Torino, altri passi avanti per Torreira: ora è più vicino

Calciomercato Torino / Si lavora al prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 24 milioni: per Torreira cresce la fiducia

Quando si sblocca una situazione apparentemente cristallizzata, anche il più piccolo dei passi avanti è già un mezzo successo. La trattativa tra l’Arsenal e il Torino per Lucas Torreira non è ancora giunta al momento della svolta, ma adesso i colloqui stanno procedendo nella direzione che Cairo, Vagnati e Giampaolo speravano si riuscisse a imboccare. Il regista classe 1996, con un passato alla Sampdoria, è da settimane diventata la priorità del mercato granata. Che per il resto non è immobile – e lo dimostra lo scatto per Murru – ma quantomeno subordinato all’obiettivo principale: il play di Fray Bentos.

Il ruolo di Izzo e la possibile formula dell’operazione

Quelli raccolti nelle ultime ore, sono segnali incoraggianti. I club sono al lavoro per arrivare alla stretta di mano attraverso una formula precisa: il prestito con obbligo di riscatto. Il totale si aggirerebbe attorno ai 24 milioni di euro (che sarebbero girati in più tranche in Inghilterra), una valutazione che tiene in considerazione i 30 milioni spesi proprio dall’Arsenal per acquistare il calciatore nell’estate 2018.

C’è ottimismo, perché l’operazione è uscita dallo stallo. Sta avendo un ruolo – lo si scriveva ieri – anche la possibile cessione di Izzo alla Roma, che garantirebbe (se portata a termine) un prezioso introito.

Tra le parti vi sono aggiornamenti continui. Dal momento che il Toro, oltre a trovare la quadra con i Gunners (non lontana, lo ribadiamo una volta di più) deve anche raggiungere l’intesa con il calciatore per l’ingaggio. I 3 milioni più bonus attualmente percepiti sono fuori budget per il club granata, che però farà comunque una proposta ai limiti delle proprie possibilità, dopo aver registrato la disponibilità di Torreira a fare un passo verso i granata.