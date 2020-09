Raiola spinge Izzo verso la Roma: ma l'accordo non c'è ancora - Toro.it

Calciomercato Torino / Nonostante l’accelerata di ieri, l’intesa per il passaggio di Izzo ai giallorossi non è ancora stata trovata

Per Armando Izzo un futuro con addosso la maglia giallorossa della Roma appare sempre più possibile, prima però il club capitolino dovrà trovare l’accordo con il Torino. Nonostante l’accelerata subita dalla trattativa nelle ultime ore, sotto la spinta di Mino Raiola (agente del difensore), la fumata bianca non è ancora arrivata ma le parti sono al lavoro per chiudere al più presto l’affare. Tra le due società quella che sembra aver maggior fretta di trovare un accordo è la Roma, anche perché a Marco Giampaolo farebbe comodo avere a disposizione Izzo per la trasferta di sabato a Firenze, considerando che Ansaldi e Singo non sono al meglio della forma, Rodriguez è infortunato e l’unico terzino in buone condizioni è il neo arrivato Vojvoda.

Calciomercato Torino: per Izzo alla Roma trattativa in corso

Quel che preme di più al Torino è chiudere la trattativa alle proprie condizioni, con il trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto di Izzo per una cifra almeno vicina ai 25 milioni di euro. In questo modo il denaro incassato dalla cessione del difensore potrebbe essere reinvestito per portare Lucas Torreira sotto la Mole. La Roma preferirebbe invece chiudere l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto, in modo da poter valutare meglio durante la stagione se acquistare definitivamente il giocatore. I contatti tra le parti sono però frequenti e, grazie anche al lavoro che portando avanti proprio Raiola, la trattativa sta ora procedendo.