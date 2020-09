Djidji, si inserisce il Crotone: contatti avviati col Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Crotone punta a prendere in prestito Djidji: colloqui in atto. Dopo lo Spezia, un’altra neopromossa punta il difensore

Non c’è solo lo Spezia sulle tracce di Koffi Djidji. Il centrale è in uscita dal Torino ma potrebbe restare in Serie A. Anche il Crotone, infatti, ha avviato i contatti con il club granata in questi giorni, tentando – fin qui con successo – di tenere dietro gli Aquilotti nella corsa all’ex Nantes. La trattativa, è bene chiarirlo, è ancora in fase embrionale: i Pitagorici hanno avanzato una richiesta di prestito, al quale inserire eventualmente un’opzione di riscatto. I club ne stanno parlando e continueranno a farlo nei prossimi giorni, cercando di giungere a un accordo.

Spezia e Crotone fanno sul serio

Djidji, al momento, è un serio candidato all’addio. Il 30 ha vissuto una stagione complicata nel Toro, ma soprattutto non ha convinto Giampaolo in queste settimane di convivenza. Per questo si sta guardando attorno. Al momento le proposte più concrete sono arrivate da Spezia e Crotone, ma il mercato potrebbe ancora riservare ulteriori sorprese.