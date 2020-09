Djidji, lo Spezia insiste: è un pallino del dt Meluso - Toro.it

Calciomercato Torino / La scorsa estate Mauro Meluso aveva provato a portare Koffi Djidji al Lecce, ora lo vuole nel suo Spezia

Un anno fa, quando era il ds del Lecce, Mauro Meluso provò ad avviare una trattativa con il Torino per Koffi Djidji: dovette però fare i conti con la volontà di Urbano Cairo di non cedere nessuno e alla fine virò su altri obiettivi. Ora che la società granata ha invece aperto alla possibilità di cedere il difensore ivoriano, il dirigente, che nel frattempo è passato al neopromosso Spezia, sta riscontrando diverse difficoltà nel convincere il giocatore a sposare il progetto del club ligure.

Calciomercato Torino: Djidji può partire

Meluso non ha intenzione però di darsi per vinto e per questo sta continuando a mantenere vivi i contatti sia con il Torino sia con l’entourage dello stesso Djidji: il dt ha individuato nel centrale ivoriano il rinforzo giusto per il pacchetto arretrato della squadra di Vincenzo Italiano. Davide Vagnati è pronto a intavolare la trattativa, anche perché l’ex Nantes al momento non è in cima alle gerarchie di Marco Giampaolo e potrebbe quindi essere ceduto. Djidji, oltre che dallo Spezia, è seguito anche da diverse altre società ma, dopo l’ultima negativa stagione, vorrebbe avere l’occasione di riscattarsi con la maglia del Torino.