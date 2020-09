Krunic, è il momento di accelerare: il Friburgo spinge, il Toro non lo molla

Calciomercato Torino / La società tedesca ha presentato un’offerta da 8 milioni al Milan: i rossoneri prendono tempo, Vagnati può prepara la contromossa

Prima di Ferragosto, per circa una settimana, Davide Vagnati è stato ospite fisso degli uffici di Casa Milan: più volte il dt del Torino ha infatti incontrato i dirigenti rossoneri per arrivare a un accordo per Ricardo Rodriguez. In quei giorni nei colloqui tra i due club si è parlato esclusivamente del terzino svizzero, mentre i discorsi riguardanti altri giocatori rossoneri nel mirino del Toro sono stati rimandati. Ora è arrivato il momento per tornare a parlare con Frederic Massara, ma stavolta per Rade Krunic.

L’offerta del Friburgo

Il centrocampista bosniaco è seguito con attenzione dal Torino: è una mezzala di qualità che Marco Giampaolo conosce bene avendolo allenato prima all’Empoli e poi proprio in rossonero. Dopo una sola stagione può lasciare il Milan: lo sa il Torino a lo sa anche il Friburgo che, per questo motivo, ha presentato un’offerta da 8 milioni proprio a Massara e a Paolo Maldini. La cifra corrisponde a quella richiesta proprio dal Milan per lasciar partire Rade Krunic.

Calciomercato: Torino su Krunic, ma Vagnati vuole prima vendere

Prima di dare una risposta al Friburgo, i dirigenti rossoneri hanno però deciso di prendere tempo, anche perché giovedì la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League e potrebbe avere ancora bisogno di Krunic. Il Torino ha quindi ancora tempo e modo per inseriti nella trattativa, per evitare che il centrocampisti passi al club tedesco Vagnati dovrà però presentare a sua volta una proposta al Milan. Il dt granata, prima di accelerare per un altro centrocampista che non sia il regista (Lucas Torreira è sempre l’obiettivo numero uno in questo ruolo), vorrebbe però definire qualche cessione.