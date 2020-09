Il Tottenham ci prova per Belotti: no di Cairo a Mourinho - Toro.it

Calciomercato Torino / La società inglese è a caccia di un attaccante: piace Andrea Belotti ma Urbano Cairo non vuole cederlo.

E’ il Tottenham Hotspur l’ultima squadra, in ordine di tempo, a essersi messe sulle tracce di Andrea Belotti Il club inglese è alla ricerca di un attaccante, dopo aver sondato il terreno con il Napoli per Arkadiusz Milik ha fatto lo stesso con il Torino per il Gallo. Urbano Cairo, come più volte ha anche ribadito nelle ultime settimane, non ha però intenzione di privarsi del suo capitano: la rivoluzione che da qui a primi giorni di ottobre investirà il Torino (Ola Aina sembra essere solamente il primo di una lunga lista di giocatori in partenza) non dovrebbe toccare il numero 9 granata.

Calciomercato Torino: Belotti per Cairo è incedibile

“Belotti lo teniamo, non è in discussione” aveva spiegato Cairo parlando di mercato nelle scorse settimane. Un concetto che finora ha ribadito a chiunque gli abbia chiesto informazioni sul prezzo del cartellino del Gallo. Un messaggio destinato ad arrivare anche alle orecchie di José Mourinho, che avrebbe in prima persona indicato in Belotti il rinforzo giusto per il reparto offensivo del suo Tottenham. L’idea del club inglese è quella di acquistare l’attaccante con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro: il presidente non sembra però neanche intenzionato a prendere in considerazione la proposta.

Il Torino lavora al rinnovo

L’idea di Cairo e del dt Vagnati è però quella di fare del centravanti una vera e propria bandiera del Torino: per questo motivo, oltre a respingere le offerte ricevute, il patron è pronto a proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto di Belotti. L’attuale è in scadenza nel 2022: le parti da tempo hanno iniziato a parlare del possibile prolungamento e, quando il mercato sarà chiuso, potrebbe arrivare il momento delle firme.