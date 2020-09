Biglia lontano dal Torino: è a un passo dalla firma con un club turco - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Biglia è a un passo dal Karagumruk, squadra turca. I granata non hanno affondato per l’ex Milan, pur avendo l’accordo

Ora non si azzarda più a dirlo: Lucas Biglia, a meno di clamorosi ribaltoni, non sarà un calciatore del Torino. Il regista argentino classe 1986 aveva raggiunto un accordo di massima con il club granata nelle scorse settimane, ma il ds Vagnati aveva poi temporeggiato, concentrandosi sugli obiettivi principali nel ruolo, ovvero Torreira e Vera. E così il calciatore ha guardato altrove: in Turchia, per la precisione. Nelle ultime ore si è sensibilmente avvicinato alla firma con il Karagumruk, club di Istanbul, Turchia.

Toro ancora al lavoro per Torreira

Sarà questa, verosimilmente, la sua prossima squadra, dopo lo svincolo dal Milan. Per il Toro, Biglia era ormai diventata la terza scelta. Era inevitabile che, con il passare del tempo, il centrocampista si sarebbe accasato presso altri lidi.

Così sarà a stretto giro di posta. Mentre il Torino ancora cerca la quadra economica per riuscire a regalare Torreira a Giampaolo.