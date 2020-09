Rauti, scatto del Pescara: il Torino può darlo in prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Nicola Rauti può finire al Pescara, in Serie B, in prestito: Delfino in vantaggio per il prestito dell’attaccante classe 2000

Per Nicola Rauti si avvicina il prestito in Serie B. L’attaccante classe 2000 ha lavorato, in queste settimane, con la prima squadra di Giampaolo, tra il Filadelfia e il mini-ritiro di Biella. Ma non resterà in granata ancora a lungo. Nelle ultime ore, infatti, il Pescara ha fatto uno scatto deciso per assicurarsi, nella prossima stagione, le prestazioni del calciatore cresciuto nella Primavera granata.

Tra Cittadella e Monza potrebbe spuntarla il Pescara

Nei giorni scorsi vi avevamo dato conto dei sondaggi che proprio il Delfino, ma anche il Cittadella, avevano effettuato per Rauti. Ad affondare il colpo è stato il club abruzzese, che ora si avvicina sensibilmente all’obiettivo.

Novità dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Il giocatore, in ogni caso, è pronto ad una nuova stagione in giro per l’Italia, dopo i sei mesi trascorsi al Monza, altra società della serie cadetta che lo aveva messo nel mirino. In Brianza, l’annata scorsa, l’attaccante aveva messo insieme 5 presenze e 1 gol in Serie C, prima della sospensione a causa del coronavirus.