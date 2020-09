Izzo, la Roma avanza: accordo vicino con il Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Accelerata per il passaggio di Armando Izzo alla Roma: si lavora per un prestito con riscatto. I dettagli

Lo aveva fatto intuire il presidente Cairo: per Armando Izzo ogni istante sarebbe stato quello decisivo per l’addio. Quel momento, ora, può essere dietro l’angolo, perché la Roma ha fatto un importante passo avanti per portare il centrale campano nella Capitale. L’accordo tra i giallorossi e i granata è vicino e potrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si stanno limando ancora gli ultimi dettagli, ma in linea di massima l’operazione dovrebbe – in totale – raggiungere quei 25 milioni di euro richiesti dal patron di via Arcivescovado (che pochi giorni fa parlava così del suo difensore).

I possibili dettagli della trattativa: ecco la situazione tra Torino e Roma

Questo perché, tra la tranche iniziale e quella che eventualmente la Roma verserà tra un anno, si dovrebbero toccare i 22 milioni, a cui poi – ma qui le società devono ancora raggiungere l’intesa – se ne potrebbero aggiungere ulteriori 3 di bonus.

Non è fatta ma tra le parti c’è ottimismo. Izzo potrebbe essere il secondo granata, dopo Ola Aina, a salutare la Mole per accasarsi altrove.