Cistana, l’agente: “Serve una proposta importante per convincere Cellino”

Calciomercato Torino / Parla Beppe Galli, l’agente di uno dei difensori seguiti da Vagnati, Cistana del Brescia: “Con una proposta importante…”

L’agente di Andrea Cistana, Beppe Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, alcune delle quali riguardanti il difensore centrale che anche il Torino segue con interesse. Il centrale del Brescia classe 1997 è uno dei papabili obiettivi in entrata, per il club granata, qualora si perfezionassero le cessioni ancora pendenti, in primis quelle di Izzo (vicino alla Roma) e Lyanco. Ecco le parole del procuratore: “È un giocatore di prospettiva. Però bisogna parlarne con Cellino, se arriva una proposta importante potrebbe prenderla in considerazione. Anche se il Brescia vuole mantenere l’intelaiatura per puntare alla A”. Insomma, per lui servirebbe un investimento importante, perché il patron delle Rondinelle non ama svendere i propri talenti.