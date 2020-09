Andersen è al centro del Lione: il suo arrivo è più difficile ma non impossibile

Calciomercato Torino / Diversamente da Torreira, che è fuori dal progetto dell’Arsenal, Andersen gioca da titolare nel Lione. E’ un segnale

Operazione onerosa, obiettivo un ex giocatore (e pupillo) di Giampaolo. Ci sono innanzitutto queste caratteristiche ad accomunare due piste possibili del mercato del Torino: Lucas Torreira – al quale i granata stanno lavorando alacremente, ma fin qui senza successo – e il centrale Joachim Andersen, che è tra gli obiettivi di Vagnati ma al momento è inseguito con minor convinzione, anche per una differenza sostanziale che intercorre tra i due profili. L’uno – il regista – è fuori dal progetto dell’Arsenal e non è stato nemmeno convocato per la sfida d’esordio in Premier League contro il Fulham. L’altro – il difensore – è invece al centro dei piani del suo Lione, e ha giocato da titolare (per 90 minuti) l’ultima sfida di Ligue 1 contro il Bordeaux, pareggiata 0-0 dall’OL.

Torino, un centrale se si perfezionano le cessioni

Non può essere solo un dettaglio. Perché, in pieno mercato, scendere in campo dal primo minuto porta con sé segnali precisi: i transalpini non si priveranno facilmente dell’ex Sampdoria, o lo faranno quantomeno per un’offerta economica irrinunciabile. Non quella, insomma, che il Torino ha in mente di mettere sul piatto per arrivare a un rinforzo in difesa.

Qualora uscissero Djidji e Lyanco, oltre a Izzo (che ieri si è sensibilmente avvicinato alla Roma), investire su un centrale sarebbe inevitabile. E, come vi raccontiamo da settimane su queste pagine, il Toro non si vuole far trovare impreparato: per questo ha messo nel mirino Andersen, oltre a Ferrari e Cistana.

Ma quella per il danese è una strada irta di ostacoli, che fin qui il ds Vagnati ha percorso poco. Il Lione punta ancora sul classe 1996, a maggior ragione dopo aver lasciato un altro difensore, Marçal (titolare alla prima uscita in campionato), al Wolverhampton. Due indizi che non aprono certo ad Andersen la via verso Torino.