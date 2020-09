Torreira con l’aiuto di Izzo: così il Torino può dare l’assalto al regista

Calciomercato Torino / Izzo va verso la Roma in prestito con riscatto: la stessa formula con cui i granata sperano di convincere l’Arsenal per Torreira

Non è chiusa ma viaggia spedita, la trattativa tra la Roma e il Torino per Armando Izzo. I giallorossi hanno superato i sondaggi che fin dalla scorsa stagione erano pervenuti alla casa granata, intavolando un’operazione che procede sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. 22 milioni tra oneri del titolo temporaneo e clausola d’acquisto, e (sta tentando il Toro) la possibilità di salire a 25 con eventuali bonus. La cessione, se si concretizzasse, sarebbe per i granata un bel segnale per il parallelo discorso in entrata, quello per Lucas Torreira.

Izzo può aiutare: ecco il motivo. Questione di formula

Lo si è scritto e riscritto: l’uruguagio è la prima scelta e anche l’unica sulla quale il Toro sta lavorando con tanta convinzione. L’ex Sampdoria uscirà dall’Arsenal per agevolare il mercato dei Gunners, i quali vogliono incassare però una cifra congrua. La quadra non si è trovata fin qui, per questo i granata hanno accelerato sugli addii (necessari per snellire e rendere più adatta la rosa di Giampaolo): è partito Ola Aina e presto potrebbe fare lo stesso anche Izzo. Soprattutto quest’ultima operazione – assieme a quella per Lyanco, che però resta bloccata – potrebbe dare la forza economica per lanciare l’assalto.

E’ vero, i granata non incasseranno subito. Ma avrebbero la ragionevole certezza di farlo tra un anno, quando – nei piani di Vagnati – si dovrebbe saldare il conto per Torreira. Il direttore dell’area tecnica, fin qui, ha infatti imbastito i discorsi proponendo un prestito con riscatto. Incamerare un accordo con la Roma per il centrale campano darebbe maggiori garanzie per alzare il conguaglio da girare a Londra.

Intanto la Fiorentina prende Borja Valero. E’ più lontana da Torreira

Tutti scenari su cui il Toro sta riflettendo in queste ore. Anche gli addii potrebbero essere così propedeutici all’accelerata per il regista. Che a Giampaolo, però, serve presto. Tra cinque giorni prenderà il via il campionato e il tecnico di Giulianova rischia di esordire con l’adattato Rincon in cabina di regia.

Intanto, oggi potrebbe arrivare un segnale positivo. E’ prevista, infatti, la firma di Borja Valero con la Fiorentina. I viola non sono solo i prossimi avversari di Belotti e soci (sabato 19 settembre, ore 18), ma erano anche i più agguerriti concorrenti per Torreira. Eppure con l’ex Inter e Bonaventura – già ufficializzato a Firenze -, il centrocampo di Iachini sarebbe al completo. Un altro via libera per il Torino, che però deve chiudere trovando il compromesso economico sia con l’Arsenal che con il classe ’96.