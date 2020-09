Torino, guaio Rodriguez: infortunio in allenamento - Toro.it

L’allenamento del 13 settembre 2020: Rodriguez si è fermato per un evento traumatico, è da valutare. Il Torino termina il ritiro: ripresa martedì

Ricardo Rodriguez mette in apprensione il Torino, a una settimana dall’inizio del campionato. Il terzino svizzero, arrivato in estate dal Milan, si è fermato nell’allenamento di oggi – 13 settembre -, riportando un infortunio agli adduttori della coscia destra conseguente ad un evento traumatico. Le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico granata. Al Filadelfia, intanto, il gruppo ha lavorato su parte atletica e tattica, e ha svolto il terzo tampone: l’esito è, per tutti, negativo. Dunque il Toro termina il ritiro: si ritroverà martedì per preparare l’esordio contro la Fiorentina.