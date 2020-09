Rodriguez, l'esito degli esami: distrazione al muscolo adduttore - Toro.it

Ricardo Rodriguez si è sottoposto a degli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio: sarà costretto a 3/4 settimane di stop

Almeno tre settimane di stop, se non addirittura quattro: è quanto dovrà stare fermo Ricardo Rodriguez a causa dell’infortunio patito nei giorni scorsi in allenamento. Il terzino si è sottoposto a degli esami strumentali per verificare la reale entità del problema muscolare: gli accertamenti hanno confermato l’interessamento distrattivo al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore svizzero questo pomeriggio non si è potuto ovviamente allenare con i propri compagni che, al Filadelfia, hanno proseguito la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina di sabato.