Torino, l'allenamento al Filaelfia - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Partitella per la squadra di Giampaolo in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina

Il Torino si avvicina veloce al suo esordio nel campionato di Serie A 2020/2021 che vedrà i granata impegnati nella trasferta contro la Fiorentina in programma sabato sera, 19 settembre, alle ore 18. E proprio in vista della prima sfida della nuova stagione Belotti e compagni si sono ritrovati anche questo pomeriggio al Filadelfia. Programma di giornata, una partitella a ranghi misti per mettere a punto i dettagli in vista proprio del match contro i viola. La squadra di Giampaolo si radunerà nuovamente nella mattinata di domani per una sessione tecnico-tattica.